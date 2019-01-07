Fenerbahçe'nin Serdar Aziz teklifi

Fenerbahçe, Fatih Terim'in kararı doğrultusunda kadro dışı bırakılan Serdar için önce oyuncunun menajeri Haluk Canatar ardında da sarı-kırmızılı yönetim ile masaya oturdu.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 2.4 MİLYON EURO

Sporx'in haberine göre, Galatasaray'dan 1.8 milyon euro alacağı olan Serdar'ın, sarı-kırmızılı takımdan 600 bin euro daha alacağını olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'dan toplam 2.4 milyon euro alacağı olan Serdar Aziz için devreye giren Fenerbahçe, milli futbolcu için "alacaklarına tekabül eden" 2.4 milyon eurodan fazla vermeme kararı aldı.

G.SARAY ÜSTÜNE 2 MİLYON EURO DAHA İSTİYOR

Serdar Aziz'in geçmiş alacaklarına denk gelen 2.4 milyon euroyu bonservis bedeli olarak düşünen sarı-lacivertli kulüp, bunun haricinde Galatasaray'a herhangi bir ödemeye yapmayı istemezken, sarı-kırmızılı kulüp ise Serdar'ın 2.4 milyon eurodan vazgeçerek 2 milyon euro da bonservis bedeli getirmesini talep ediyor.

A2 Takımı ile beraber Florya'daki çalışmalarına devam eden Serdar Aziz, Ocak ayında Galatasaray'dan başka bir takıma transfer olmazsa, sarı-kırmızılı takımdan alacağı para sezon sonunda 3.4 milyon euroya çıkacak.