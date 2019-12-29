Fenerbahçe'nin sol bek alternatifleri

Sezon başı transfer dönemini sol bek alamadan kapan Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın da sık sık sakatlanması nedeniyle o bölgede sıkıntı çekmişti.
Devre arasında ilk olarak bu mevkiye transfer yapacak olan sarı-lacivetliler, 3 isim üzerinde duruyor.
İLK HEDEF RODRİGUEZ
Geçtiğimiz günlerde Milan'ın 27 yaşındaki sol beki Ricardo Rodriguez'in menajeriyle görüşen Kanarya'nın oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
B PLANI GHOULAM, C PLANI BARİSİC
Milan İsviçreli oyuncuyu bedelsiz kiralamayı kabul ederse imzalar hemen atılacak ancak sorun çıkması durumunda yönetim diğer alternatiflere yönelecek.
Listedeki diğer isimler ise Napoli'den Ghoulam ve G.Rangers'dan Barisic.