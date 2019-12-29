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Fenerbahçe'nin sol bek alternatifleri

Devre arasında mutlaka bir sol bek almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Ricardo Rodriguez, Ghoulam ya da Barisic'ten birini transfer etmeyi planlıyor.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin sol bek alternatifleri
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Sezon başı transfer dönemini sol bek alamadan kapan Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'ın da sık sık sakatlanması nedeniyle o bölgede sıkıntı çekmişti.

Devre arasında ilk olarak bu mevkiye transfer yapacak olan sarı-lacivetliler, 3 isim üzerinde duruyor.

İLK HEDEF RODRİGUEZ

Geçtiğimiz günlerde Milan'ın 27 yaşındaki sol beki Ricardo Rodriguez'in menajeriyle görüşen Kanarya'nın oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

B PLANI GHOULAM, C PLANI BARİSİC

Milan İsviçreli oyuncuyu bedelsiz kiralamayı kabul ederse imzalar hemen atılacak ancak sorun çıkması durumunda yönetim diğer alternatiflere yönelecek.

Listedeki diğer isimler ise Napoli'den Ghoulam ve G.Rangers'dan Barisic.

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