Fenerbahçe'nin sol bek transferinde son durum

Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına 3 gün kaldı.

Harcama limitindeki sıkıntı nedeniyle Falette dışında kimseyi alamayan, Gineli stoperin lisansını da henüz çıkaramayan Fenerbahçe'de herkes, sol bek transferini bekliyor.

AÇIK 10 MİLYON LİRAYA DÜŞTÜ

Moses'ı Inter'e yollayan, Comolli'yle de yollarını ayıran yönetim, 19 milyon liralık açığı 10 milyona düşürmüştü.

Milanlı Rodriguez'le her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerin, kalan açığı kapatmak için birkaç futbolcuyu daha göndermesi lazım.

HEDEF ZAJC VE ALPER'İ GÖNDERMEK

Yönetimin hedefi Zajc ve Alper Potuk'tan da kurtulmak.

Zajc için İtalyan ekibi Brescia ile görüşen Kanarya'nın, anlaşma zemini aradığı belirtildi.

Alper içinse yurt içinden gelen teklifleri değerlendiren yönetim, kalan kısa sürede artıya geçerek sol bek transferini bitirmeye çalışacak.