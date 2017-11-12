Fenerbahçe'nin soluna Mota geliyor

Scout ekibiyle birlikte hareket eden tecrübeli hoca çok sürpriz bir ismin alınması için talimat verdi. Kocaman'ın gözdesi haline gelen bu futbolcu, Brezilya ekibi Santos'ta forma giyen Jean Mota. Asıl mevkisi sol bek olan ama kanadın tamamını kullanabilen 24 yaşındaki futbolcu, son zamanlarda büyük bir çıkış yakaladı.

"MUTLAKA TRANSFER ETMELİYİZ"

Kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Mota'nın stili, unutulmaz 2010-2011 sezonunda müthiş bir performans sergileyen Andre Santos'a benziyor. Bir sol beke göre çok üstün bir oyun zekası ve top tekniği olan Mota için Kocaman'ın "Mutlaka transfer etmeliyiz" ifadesini kullandığı öğrenildi.

SAMBACI AVCISI SHAKHTAR İSTİYOR

Brezilyalı yıldızın transferi için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi, Santos kulübü ve menajerlerle temasa geçti.

Sarı-Lacivertliler ilk planda satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme teklifinde bulunacak. Mota'yı Shakhtar Donetsk'in de yakından takip ettiği belirtiliyor. Sambacı bu sezon 31 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.