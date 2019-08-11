Fenerbahçe'nin son Kolarov teklifi

Fenerbahçe camiası uzun süredir mesai harcanan Kolarov transferinin sonuçlanmasını beklerken, Roma sarı-lacivertlilerden gelen teklifi reddetti.

FENERBAHÇE, ROMA'DAN İNDİRİM BEKLİYOR

Sarı-lacivertli takımın sportif direktörü Comolli ile İtalyan takımı arasında pazarlıklar sürüyor.

Fenerbahçe cephesi, menajerlerin "bonservissiz getiririz" dediği Kolarov için son olarak 2 milyon euro önerdi. Sırp futbolcunun artan performansı sonrası Roma oyuncuyu serbest bırakmaktan vazgeçerken, 4 milyon euro ücret talep etti.

Roma'dan gelen 4 milyon euroluk talep üzerine sarı-lacivertliler beklemeye geçti. İtalyan ekibinin indirim yapmasını bekleyen Fenerbahçe, şu aşamada yeni bir teklif yapmayacak.

Serie A ekibi fiyatta indirim yapmayı kabul ederse, Başkan Ali Koç 2 milyon euronun üzerine çıkarak yeni teklif yapılması konusunda talimat verdi.

Ancak Kolarov'un son dönemde yükselen formu Roma'nın elini güçlendiriyor. İtalyan basını, Sırp yıldız için beklenen rakam gelmezse oyuncunun takımda kalabileceğini ifade ediyor.