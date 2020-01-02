Fenerbahçe'nin stoper adayları

Fenerbahçe'de, devre arası transfer döneminin öncelikleri arasında stoper takviyesi yer alıyor.

Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatması, Adil Rami'nin ise bekleneni verememesinden dolayı savunmaya en az 1 stoper alacak olan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal yönetime raporunu sundu.

Fransız stoper Rami'nin gönderilmesini isteyen deneyimli hoca, bir dönem Fenerbahçe'de oynanan Kjaer, Alanyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Welinton ve Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ten birinin alınmasını talep etti.

İLK HEDEF SIMON KJAER

Atalanta'da yeteri kadar şans bulamayan ve ayrılmayı kafasına koyan Kjaer, eski takımına yeşil ışık yaktı. 31 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen sarı-lacivertliler, pazarlık masasına oturdu.

Kjaer'den sonuç alınamazsa rota, Alanyasporlu Welinton'a dönecek. Akdeniz ekibinin başarısında önemli bir rol oynayan Brezilyalı stoperin, sözleşmesi 2023'te sona erecek. Welinton için de öncelik, satın alma opsiyonlu kiralama formülü.

Fenerbahçe'nin son adayı ise Alpaslan Öztürk. Göztepe forması giyen 26 yaşındaki isim, hem ön libero hem de stoper oynayabiliyor.

Alpaslan, bu sezon Göztepe formasıyla 14 maçta 3 gol attı.

Öte yandan, Süper Lig'de transfer dönemi 6 Ocak'ta açılacak.