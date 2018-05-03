Fenerbahçe'nin tarihi para cezası onandı

TFF Tahkim Kurulu, PDFK'nın verdiği cezalara yönelik kararını açıkladı. Yapılan açıklamada PFDK'nın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine dair verdiği tüm cezaların onandığı belirtildi.

1 MİLYON LİRALIK CEZA

Böylece 1 milyon liralık ceza alan Fenerbahçe bunun yanında aldığı 3 maçlık seyircisiz oynama cezasını da kupada çekecek.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, PFDK'nın 25.04.2018 tarihli E. 2017-2018/927 K.2017-2018/1092 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;





- Fenerbahçe A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,





- Fenerbahçe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 1.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."