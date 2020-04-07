Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Laurent Blanc

Fenerbahçe'de yönetim, Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damian Comolli ile yolları ayırma kararı almıştı.

Yeni sezon öncesinde boşalan iki koltuğa gelecek isimler için çalışmalarını sürdüren yönetimin listesi, koronavirüse rağmen bir hayli kalabalık.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre, sarı-lacivertliler teknik direktörlük görevine Fransız çalıştırıcı Laurent Blanc'ı düşünürken, sportif direktörlük için ise Ariedo Braida'yı istiyor.

Söz konusu haberde, 2014 yılından itibaren şampiyonluk sevinci yaşayamayan sarı-lacivertlilerin Blanc konusunda ısrarcı olduğu da vurgulandı. Öte yandan Fransız teknik adamın da bu teklife sıcak baktığı ve yeniden kulüp takımı çalıştırmak istediği belirtildi.

A Bola'ya göre, Fenerbahçe bir yandan yeni sportif direktörünü de aramaya devam ediyor. Bu göreve en yakın ismin ise Ariedo Braida olduğu öğrenildi.

LİSTE ÇOK UZUN

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından bu yana teknik adam arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de listedeki isimlerin sayısı günden güne artıyor.

Bu görev için en güçlü adayın Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut olduğu söylense de daha önce sarı-lacivertli yönetimin, İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco ile de ilgilendiği öğrenilmişti.