Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Ankaragücü yenilgisi sonrası Cocu'yu kovan Fenerbahçe'de yeni teknik adam için çalışmalar başladı. Başkan Ali Koç ve Comolli'nin görüşmesi sonrası 3 yabancı teknik adam adaylar arasında.

ALİ KOÇ YABANCI TEKNİK ADAM İSTİYOR

Aykut Kocaman'la yolları ayırdığı dönemde altını çizerek "Türkiye'de yerli bir teknik adamla çalışırsam bu Aykut Kocaman olur" diyen Ali Koç, her defasında yabancı teknik adamları işaret etti. Cocu'nun kötü performansı sonrası Ersun Yanal'ın isminin geçtiği dönemde ise Yanal'a kapıyı kapatan Koç'un aklında 3 yabancı teknik adam var.

JARDİM MONACO'DAN GÖNDERİLDİ

2 hafta önce Monaco'dan gönderilen Leonard Jardim, şu anda bir takım çalıştırmıyor. Fransız ekibine şampiyonluk yaşatan Jardim bu sezon alınan kötü sonuçların ardından yerini Henry'ye bırakmak zorunda kaldı.

Portekizli teknik adam sarı-lacivertli ekibin hoca adayları arasında yer alıyor.

BLANC 2016'DAN BERİ TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Fenerbahçe'nin bir diğer teknik adam adayı ise Fransız Laurent Blanc. 2016 yılında PSG'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan deneyimli hocanın yeniden bir ekiple anlaşıp anlaşmayacağı merak konusu.

İstanbul ekibinin sezon başında gündemine gelen Zeljko Buvac adı yeniden ön plana çıkıyor. Klopp'un 17 yıldır yardımcılığını yapan ve taktik dehasının arkasındaki isim olarak gösterilen Buvac şu an Liverpool'da yardımcı antrenör olarak çalışıyor.