Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a 20 yıl sonra yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal istifaya davet edilmişti.

Taraftarların protestosuna karşılık görevi bırakmayan Yanal'ın durumu belirsizliğini koruyor.

58 yaşındaki teknik adam takımın başında olsa da, kulislerde bazı adaylar konuşulmaya başlandı.

EROL BULUT

Dört aday arasında öne çıkan ilk isim Erol Bulut oldu. Alanyaspor'daki başarısıyla adından söz ettiren Bulut, bir dönem Fenerbahçe forması giymişti. Yönetim eğer Yanal ile yollarını ayırırsa ilk görüşmeyi genç teknik adamla yapacak.

TAYFUN KORKUT

Yönetimin ikinci adayı ise yine eski bir Fenerbahçeli olan Tayfun Korkut.

Bundesliga'da Hannover, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve Stturtgart gibi takımları çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, bir süredir boşta bulunuyor.

ABDULLAH AVCI

Başakşehir'de sergilediği performansla Beşiktaş'a transfer olan ancak siyah-beyazlı takımda beklentileri karşılayamayan Abdullah Avcı, 3. aday konumunda. Henüz bir takımla anlaşmayan Avcı'nın adı Azerbaycan Milli Takımı'yla da anılıyor.

SON ADAY ALEX DE SOUZA

Kanarya'nın son adayı ise kulübün efsane ismi Alex de Souza. Henüz bir teknik direktörlük tecrübesi bulunmayan 42 yaşındaki futbol adamı, yönetimin son tercihi olacak.