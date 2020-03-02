Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi resmen bitti...

Üst üste gelen kötü sonuçlar, Kadıköy’deki derbi mağlubiyeti ve son olarak Antalya’da yaşanan kaybın ardından tüm gözler, Ersun Yanal’a çevrilmişti.

DERBİDEN 1 HAFTA SONRA GÖREVİNDEN AYRILDI

Ve beklenen gelişme, Antalya beraberliğinin ardından dün gerçekleşti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.” ifadelerine yer verildi.

Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli ekipte görevi bırakmasının ardından oklar, Ali Koç'un takımın başına hangi ismi getireceğine çevrildi.

EROL BULUT, ABDULLAH AVCI VE TAYFUN KORKUT...

Camia içinden farklı sesler çıksa da şu an en muhtemel adayların başında Erol Bulut, Abdullah Avcı ve Tayfun Korkut'un isimleri geçiyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması giymiş ve şuan Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'un adı, sarı-lacivertli takımla yüksek sesle anılıyor.

Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, ''Bir hayalim var.'' demişti. Başarılı teknik adamın bu sözleri, Fenerbahçe iddialarını güçlendirmişti.

LİSTEDE AVCI DA VAR

Teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de, Abdullah Avcı ismi de gündeme geldi.

Sezona Beşiktaş'ta başlayan Avcı, sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli kurmayların teknik adam listesinde Abdullah Avcı'nın da bulunduğu öğrenildi.

TAYFUN KORKUT DA BİR DİĞER ADAY

Ersun Yanal göreve başlamadan önce de Fenerbahçe'yle adı anılan Tayfun Korkut da muhtemel adaylardan biri olarak göze çarpıyor.

Son olarak 2018 yılında Stutgart'ı çalıştıran 45 yaşındaki teknik direktör, şu an herhangi bir takım çalıştırmıyor.

BİR DİĞER İDDİA: EMRE - ALEX YÖNETİMİ

Öte yandan edinilen bir diğer bilgiye göre, camia içinden yola Fenerbahçe'nin büyüklüğünü tam olarak kavrayabilmiş, emektar isimlerle devam etme düşüncesi de var.

39 yaşında olmasına rağmen hala aktif futbol kariyerini sürdüren Emre Belözoğlu'nu teknik ekipte görmek isteyen isimlerin sayısı, yönetimde oldukça fazla.

Emre'yle birlikte kulübün bir diğer efsane ismi Alex De Souza'nın da teknik ekibe katılması ve bu ikilinin Fenerbahçe'yi sezon sonuna kadar idare edebileceği görüşü de gelen bilgiler arasında.