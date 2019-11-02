Fenerbahçe'nin transfer listesindeki 6 futbolcu

9 haftada 17 puan toplayarak bu sezon şampiyonluk yarışı içinde olacağını herkese kanıtlayan Fenerbahçe, kadrosunu daha da güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başladı.

Başkan Ali Koç'un "2-3 takviye yapacağız" şeklindeki açıklamasının ardından listede yer alan isimler ortaya çıktı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA KOLAROV VAR

Sezon başında aylarca uğraşılmasına rağmen transfer edilemeyen Romalı Kolarov listenin ilk sırasında yer alıyor. Sezon sonunda İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan Sırp yıldız, eğer teklifi kabul etmezse rota Rizespor'un sol beki Melnjak'a çevrilecek

EMRE'NİN ALTERNATİFİ İRFAN CAN

Teknik direktör Ersun Yanal'ın listesindeki bir diğer isim ise Başakşehirli İrfan Can. Yanal'ın, 39 yaşındaki Emre'nin 90 dakikayı kaldıramıyor olması nedeniyle bu transferi çok istediği öğrenildi.

SAĞ KANAT İÇİN İLK TERCİH VİSCA

Sarı-lacivertlilerin sağ kanat için düğündüğü ilk isim ise Edin Visca. Ancak Başakşehir'in bu iki ismi devre arasında bırakıp bırakmayacağı merak konusu.

Kanarya'nın bu 6 futbolcudan 3'ünü kadrosuna katması bekleniyor:

Kolarov - sol bek-stoper (Roma)

İrfan Can - orta saha (Başakşehir)

Visca - sağ kanat (Başakşehir)

Melnjak - sol bek (Rizespor)

Robert Mak - sağ kanat (Zenit)

Lazaro - orta saha (İnter)



