Fenerbahçe'nin transfere harcadığı para

Süper Lig'de 14. sırada yer alan Fenerbahçe, yaptığı transferlerden beklediği faydayı göremedi.

Birçok oyuncu skora katkı yapamazken, bazıları kadro dışı kaldı, bazıları ise kiralık gönderildi. 2018-2019 sezonunda kadroya katılan 16 isim ligde sadece 16 gol atabildi.

16 FUTBOLCU ALINDI, ÇARE OLMADI

Ali Koç başkanlığında yeniden yapılanmaya giden Fenerbahçe sezon başında 11, devre arasında ise 5 transfer yaptı. Alınan 16 isim için ise 27 milyon euro (yaklaşık 180 milyon TL) ödendi. Sonuç ise koca bir hüsran oldu.

Büyük beklentiyle transfer edilen 16 futbolcudan Tolga Ciğerci hiç oynamazken, Berke Özer 1 kez kupada forma giydi. Sezon başı alınan Diego Reyes ile Barış Alıcı devre arası kiralık gönderilrken, Benzia ise kadro dışı bırakıldı.

Yeni transferler tüm kulvarlarda 23 gol atabildi. Ayew, Slimani ve Frey 5'er kez fileleri havalandırdı. Ligde ise Slimani 1 gol, Frey ise 3 gol attı.