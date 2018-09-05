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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesine 3'ü yeni transfer olmak üzere toplam 7 isim alınmadı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika'dan Anderlecht, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'yla mücadele edecek sarı-lacivertliler, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.

EKİCİ VE SOLDADO SÜRPRİZİ

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Kameni, Berke Özer, Mehmet Ekici, Dirar, Soldado, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı.

Fenerbahçe'nin grup maçlarında oynatabileceği futbolcuların listesi şöyle:

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Eljif Elmas

Forvet: İslam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew

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