Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika'dan Anderlecht, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'yla mücadele edecek sarı-lacivertliler, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi.
EKİCİ VE SOLDADO SÜRPRİZİ
UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Kameni, Berke Özer, Mehmet Ekici, Dirar, Soldado, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı.
Fenerbahçe'nin grup maçlarında oynatabileceği futbolcuların listesi şöyle:
Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu
Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli
Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Eljif Elmas
Forvet: İslam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew