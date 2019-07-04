Fenerbahçe'nın Vedat Muriç inadı

Fenerbahçe, Mehmet Topuz, Alper Potuk ve Ozan Tufan transferlerinde olduğu gibi yine ezeli rakiplerinin istediği bir futbolcunun daha peşine düştü.

Galatasaray'da oynamak istediğini ve sarı-kırmızılı yönetime söz verdiğini her fırsatta dile getiren Vedat Muriç, "Sözümden dönmem" dese de son kararı Ç.Rizespor yönetimi verecek.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın planı ise Vedat'ı daha çok parayı veren kulübe satmak.

F.BAHÇE'DE HEDEF 2. TOPUZ OPERASYONU

Hatırlanacağı gibi Beşiktaş yıllar önce Mehmet Topuz'a siyah-beyazlı formayı giydirmiş ancak dönemin başkanı Aziz Yıldırım Kayserispor'a daha fazla bonservis bedeli ödediği için Topuz Fenerbahçe'ye transfer olmak zorunda kalmıştı.

Hatta Topuz imza töreninde üstünde "Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak" yazılı şapkayı da takmıştı.