Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltısı

Galatasaray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmayan Sinan Gümüş, son olarak Benfica maçında ıslıklanmıştı. 25 yaşındaki futbolcunun geleceği Fatih Terim'e bağlı.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Kameni, Marca gazetesine konuştu. Tecrübeli eldiven, "Türk futbolu çok tuhaf. Statta çok fazla sigara içildiğinden bu durum beni etkiledi " dedi.

Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği ve PAF takıma gönderdiği Gökhan Töre, sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılacak. Tecrübeli futbolcunun rotasında İspanya ve İtalya var.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık skorun avantajını kullanamadı. Rusya'da Zenit'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 2-1 mağlup olduğu Benfica'ya rövanş karşılaşmasında konuk oluyor.

Ersun Yanal, Zenit mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, kendilerinden iyi olmayan takıma elendikleri için üzgün olduklarını ve artık Beşiktaş derbisini düşündüklerini söyledi.

Ersun Yanal: Bizden iyi olmayan takıma elendik

1 İtalya'nın gündemi Wanda Nara-Mauro İcardi çifti İnter'de Mauro İcardi'nin kaptanlığını alındı. Golcü futbolcu kadroya girmek istemeyince taraftar, eşi Wanda Nara'nın arabasını taşladı. Yaşanan bu gelişmeler İtalya'nın gündemine oturmuş durumda.

2 Selman ManU'ya talip Selman'ın, 'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı dünyaca ünlü İngiliz kulübü Manchester United için 3.8 milyar poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

3 Japonlardan TFF'ye 2 milyon euroluk teklif Nagatomo ve Kagawa'nın Süper Lig'e gelmesinin ardından Türk futboluyla yakından ilgilenmeye başlayan Japonlar, G.Saray-Beşiktaş derbisinin gündüz oynanması için TFF'ye 2 milyon euro teklif etti.

4 Mehmet Özdilek'in 'maçı kaybettik' gafı Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 4-2 kazandıkları Sivasspor maçı sonrası karşılaşmayı kaybettiklerini ifade etti. Araya giren basın mensupları Özdilek'in gafını düzeltti.

5 MHK üyesi Hamza Mısır'ın tweetleri tepki topladı Yeni atanan Merkez Hakem Kurulu'nda yer alan Hamza Mısır'ın yıllar evvel attığı tweetler, özellikle F.Bahçeli taraftarların tepkisini topladı.

6 Beşiktaş'tan TFF'ye derbi isyanı F.Bahçe derbisinin pazartesi günü oynanacak olması Beşiktaş yönetimini kızdırdı. Siyah-beyazlı idareciler, "Biz neden G.Saray derbisini pazar günü oynadık? Biz Türk değil miyiz?" diyerek isyan etti.

7 Denayer'den Messi'ye frikik önlemi Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Lyon'a konuk olduğu maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Lyon forması giyen Denayer, Messi'nin frikikten gol atmasını önlemek için barajın altına yattı.

8 Fenerbahçe'nin 6 maçlık fikstürü Süper Lig'de 15. sırada yer alan Fenerbahçe'yi çok zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler 6 maçlık periyotta şampiyonluk yarışındaki 3, düşme hattındaki 2 ekiple oynayacak.

9 Trezeguet'den G.Saray taraftarına cevap Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Galatasaray'a transfer olmak istediğini ifade etti.