Fenerbahçe'nin yardım kampanyasında son durum

Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Obradovic, Fene Ol kampanyasına dahil olurken, taraftarları da yardım yapmaya çağırdı.

OBRA'DAN 100 BİN EURO

Kampanya hakkında konuşan Obra, "6 yıldır bu kulüpteyim, çok güzel şeyler yaşadık. Kötü günlerimiz de oldu ama müthiş bir tecrübe burada olmak. Kulüp için tarihi bir dönemdeyiz. Yardımcı olabilecek herkesten 'Fener Ol' kampanyasına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sırp antrenörün 100 bin euro(yaklaşık 640 bin TL) bağış yaptığı ifade ediliyor.

YERLİ FUTBOLCULARDAN BÜYÜK KATKI

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği bağış kampanyasına Obradovic'in yanı sıra yerli futbolcular da katkı yaptı.

Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal yerli futbolcuları organize etti. Kampanyaya kayıtsız kalmayan yerliler 5 milyon TL'lik yardım yapma kararı aldı. Önümüzdeki günlerde yabancı oyuncuların da benzer bir katkı yapacağı aktarıldı.

Öte yandan kampanyada ulaşılan rakamın 20 milyon TL'nin üzerinde olduğunu öğrenildi.