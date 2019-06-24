Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Kruse

Fenerbahçe yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip, Alman golcüyle anlaştı. Werder Bremen'le olan sözleşmesi ay sonunda bitecek31 yaşındaki Max Kruse, temmuz başında Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Başkan Ali Koç, "win win" programında 10-12 gün içinde anlaştığımız futbolcuları açıklayacağız ifadelerini kullanmıştı. Koç'un bahsettiği isimlerden ilki Max Kruse olacak.

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Max Kruse'un golleri - İZLE

ANLAŞMA 3 YILLIK

Fransız Sportif Direktör Comolli'nin yaptığı son teklifi kabul eden Kruuse, sarı-lacivertli ekiple 3 yıllık kontrat imzalayacak. Bremen'den ayrılacak olan golcü, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro maaş alacak.

Max Kruse geçen sezon Werder Bremen formasıyla 36 maça çıkarken, 12 gol atıp 13 asist imzaladı.