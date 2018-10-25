Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü

Fenerbahçe'deki değişim süreci devam ediyor. Kadro dışı kalan oyuncular, gönderilen antrenörlerin ardından, Comolli'nin de bazı görevleri sınırlandırıldı.

SAMANDIRA'DAN BAKİ SORUMLU

Yönetici Selahattin Baki, tesislerdeki düzenden sorumlu birinci kişi oldu. Tesislerdeki problemler saha içine yansımış, problemler gün yüzüne çıkmıştı. Takım kimyasını oturtma ve disiplini getirme adına bir dönem Sheffield United'da yöneticilik yapmış Baki’ye bu önemli görev teslim edildi.

Selahattin Baki, takım ruhunu getirme adına tesislerde önemli bir misyon üstlenmiş oldu. Başkan Ali Koç ve Selahattin Baki’nin yakın bir dostluğu da var.

YENİ KALECİ ANTRENÖRÜ BULUNDU

Kaleci antrenörü Murat Öztürk ile yollarını ayıran Fenerbahçe, A Milli Takım kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile görüşüyor. Taraflar prensipte anlaştı ve Boğuşlu'nun yakın zamanda Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

1962 Trabzon Akçaabat doğumlu olan Alper Boğuşlu Trabzonspor alt yapısında futbola başladı. 5 sezon boyunca Trabzonspor forması giydi ve 2 şampiyonluk kadrosunda yer aldı. Futbolu bıraktıktan sonra kaleci antrenörlüğü yapan Alper Boğuşlu uzun yıllar Trabzonspor'da Şenol Güneş'in yardımcılığını yaptı.

Tolga Zengin ve Onur Kıvrak gibi kalecilerin yetişmesinde büyük paya sahip. Fatih Terim'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından milli takım kaleci departmanının başına getirildi. O dönemden bu yana milli takımlarda görev yapıyor.