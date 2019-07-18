Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları tanıtıldı

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de yeni sezon formaları merak ediliyordu. Sarı Lacivertli kulubün forma tanıtım lansmanı bugün Dereazğı tesislerinde gerçekleştirildi.

Yeni sezonda giyilecek formalar sosyal medyada, sızdığı şekilde olduğu görüntülendi.

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Fenerbahçe formalarını yeni transferleri Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç ve kaptan Emre Belözoğlu ile gerçekleştirdi. Yeni sezonda giyilecek olan formaları futbolcular üzerlerinde görücüye çıktı.

Fenerbahçe'nin formaları klasikleşen tasarımların dışında olduğu görülürken, bu sezonki klasik çubuklu, her zamankinin aksine yeni bir tasarıma büründü. Çubuklu haricinde sarı ve lacivert formalar da tanıtıldı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtım videosu

4'ÜNCÜ FORMA KLASİK ÇUBUKLU

Fenerbahçe'nin yeni çubuklusu kimileri tarafından elleştirilirken kimileri tarafından da beğeniyle karşılandı. Bunun haricinde bir diğer sürpriz de sarı-lacivertli kulübün ikinci bir çubuklu daha hazırlamış olması oldu. Buna göre klasik çubuklu da alternatif forma olarak kaydedildi.