Fenerbahçe'nin yeni sezon forması

Süper Lig'de yeni sezon öncesi gözler transfer haberlerine çevrilmiş olsa da merakla beklenen bir başka konu da takımların giyeceği formalar.

Her sezon olduğu gibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın formaları internete sızmaya başladı.

FORMA SINIFTA KALDI

Son olarak sarı-lacivertli ekibin yeni sezon çubuklu forması olduğu iddia edilen bir forma internette dolaşmaya başladı. Adidas'ın Fenerbahçe için tasarladığı çubuklunun lacivert kısımları düz, sarı kısımları ise kalın ve ince çizgili.

Forma henüz resmi olarak tanıtılmadı ancak sarı-lacivertli taraftarlar şimdiden eleştirilere başladı.

Formayı beğenmediğini ifade eden Fenerbahçe taraftarları, Twitter'da "Tarihin en kötü çubuklusu" şeklinde yorumlar yaptı.