Fenerbahçe'nin yeni transferi Kayseri'ye gönderildi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Bir yandan takviye ile takımı güçlendirmek için çalışan transfer komitesi, diğer taraftan ise takımdan gönderilecek oyuncular için mesai harcıyor.

Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'ye 2 gün önce transfer olan Yasir Subaşı, bugün Kayserispor'a gönderildi.

FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve Ümraniyespor'a satılan Yasir Subaşı, neredeyse saatler denilebilecek kadar kısa bir süre önce Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı. Genç oyuncu, bugün itibarıyla Kayserispor'a transfer oldu.

Kulüp yönetimi konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken 23 yaşındaki defans oyuncusunun 3 yıllığına Kayserispor'a transfer olduğu iddia edildi.

"DENİZ TÜRÜÇ İLE İLGİLİ DEĞİL"

Transfer'in, gündemdeki Deniz Türüç konusuyla bir ilgisinin bulunup bulunmamasına ilişkin Kayserispor Başkanı'ndan "Tranferin Deniz ile ilgisi yok" açıklaması gelmişti.