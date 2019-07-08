Fenerbahçe'nin yeni transferi Muriç çubukluyu giydi

Transfer sezonunun Süper Lig kulüpleri içindeki bir numaralı maddesi olan Vedat Muriç, kendisini 4 yıllığına Fenerbahçeli yapan imzayı attı. 24 yaşındaki forvet sarı-lacivertli formayı ilk kez giyişinin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamarda bulundu.

Transfere ilişkin kulübün YouTube hesabından özel açıklamalar yapan Kosovalı, "Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum formaya kavuştum." ifadelerini kullandı.

"MUTLUYUM, GURURLUYUM"

24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye transfer olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Muriqi, "Türkiye'nin en büyük ailesine üye olduğum için çok mutluyum, gururluyum, onurluyum, Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum formaya kavuştum. Bu şanlı tarihe adımı inşallah yazdıracağım. Ben 'iyi ki' diyorum. İyi ki buradayım. Sahadaki mücadelemle, performansımla, gollerimle taraftarıma da bunu dedirteceğim." ifadelerini kullandı.

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"HAYALİNİ KURDUĞUM FORMAYA KAVUŞTUM"

Kosovalı yıldızın ilk cümleleri arasında "Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum formaya kavuştum." ifadeleri dikkat çekti. Sebebiyse oldukça ateşli geçen Fenerbahçe-Galatasaray yarşında bir ara söylediği iddia edilen "Galatasaray'dan başka takımda oynamam" sözleri.

Muriç bu açıklamalarıyla dedikodulara da son noktayı koyarak sarı-lacivertli kulübe gönül verdiğini belirtti.