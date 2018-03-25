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Fenerbahçe'nin yıldızı Skrtel ölümden döndü

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Martin Skrtel'in, Tayland - Slovakya maçında dili boğazına kaçtı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Skrtel ölümden döndü
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Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Skrtel, Tayland maçında topun yüzüne gelmesi sonucu bir anda yerde kaldı. 27. dakikada yaşanan talihsiz olayda yere yığılan milli futbolcu Skrtel dilini yuttu.

ÖNCE ARKADAŞLARI MÜDAHALE ETTİ

Topun yüzüne gelmesinin ardından yere yığılan Slovak Martin Skrtel, dilini yuttu. Fenerbahçe'nin milli futbolcusuna ilk müdahaleyi saha içindeki takım arkadaşları yaptı. Hemen sahaya giren sağlık ekipleri Skrtel'i hayatta tuttu.

Skrtel oyuna kaldığı yerden devam etti, Slovakya hazırlık maçını 3-2 kazandı.

Skrtel ölümden döndü VİDEO

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