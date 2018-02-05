Fenerbahçe'nin zorlu fikstürü

Fenerbahçe için şampiyonluk mücadelesi şubat ayında oynanacak kritik maçlardan geçiyor.

ZORLU 3 MAÇ BEKLİYOR

Sarı-Lacivertliler, şubat ayında çıktığı ilk karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybetti.

Fenerbahçe bu ay içinde ikisi deplasman olmak üzere birbirinden zorlu 3 maça daha çıkacak. Fenerbahçe zirve şansını mart ayına taşımak için sırasıyla oynayacağı deplasmandaki Medipol Başakşehir, içerideki Aytemiz Alanyaspor ve yine deplasmandaki Beşiktaş karşılaşmalarını kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

SEZONUN İLK YARISINDA 2 MAÇI KAZANDI

Sarı-Lacivertliler, ligin ilk yarısında bu üç rakipten Medipol Başakşehir’e mağlup olup Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş’ı yenerek 6 puan toplamıştı. Süper Lig’de 13 maçtır kaybetmeyen Aykut Kocaman’ın öğrencileri, bu serisini şubat ayı bitimine taşımayı hedefliyor.

KUPADA F.BAHÇE'YLE KARŞILAŞABİLİR

Sarı-lacivertlilerin ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda da Beşiktaş ile eşleşme ihtimali bulunuyor.

Bu eşleşmenin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe’yi daha zorlu bir fikstür bekleyecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda maçlar çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanıyor.