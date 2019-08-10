Fenerbahçe'ye Brezilyalı orta saha

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Luiz Gustavo için Marsilya'dan olumsuz yanıt alınca listedeki diğer isim olan Lucas Silva'ya yöneldi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 2 MİLYON EURO

Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için son 2.5 yıldır Cruzeiro'da kiralık oynayan Brezilyalı oyuncu için, sarı-lacivertli ekip devreye girdi.

Gelecek sezon İspanyol devi ile olan sözleşmesi sonra erecek olan Brezilyalı futbolcu için kiralama teklifi yapıldı.

Real Madrid, takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren 26 yaşındaki deneyimli oyuncu için 2 milyon euro kiralama bedeli istiyor. Fenerbahçe, Silva için pazarlıklarını sürdürüyor.

Lucas Silva, kiralık olarak görev yaptığı Cruzeiro'da 107 maça çıkarken 3 gol attı, 3 de asist yaptı. Silva, Brezilya’nın genç milli takımlarında 10 maça çıkıp, 2 de gol attı ancak A Takım seviyesinde oynayamadı.