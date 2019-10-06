Fenerbahçe'ye Dirar'dan kötü haber geldi

1 Maçın hakemi Ofsporlu futbolcuyu atamadı Kocaelispor ile Ofspor arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Hakan Yılmaz'a ikinci sarı kartı göstermek için elini cebine atan hakem, daha sonra bu kararından vazgeçti.

2 Elneny, Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor Beşiktaş'ta istediği ortamı bulamadığını söyleyen Elneny, ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

3 Şenol Güneş: Ben Trabzonspor'un kendisiyim A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon'da kendisine tepki gösterenler ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Bana kızabilir, beni sevmeyebilirsin ama beni oradan koparamazsın" dedi.

4 Emre Mor ilk 7 haftada vasatı aşamadı Attığı çalımlarla taraftarları heyecanlandıran Emre Mor, henüz skora etki edemedi. 6 maçta forma giyen 22 yaşındaki futbolcu gol veya asist üretemedi.

5 Jailson'a kulübe yolu gözüktü Yaptığı hatalarla saç baş yolduran Jailson, formasını kaybediyor. Son olarak Antalyaspor maçında da beklentileri karşılayamayan Brezilyalı futbolcu, kulübeye çekilecek.

6 Serdar Gürler'den tarihe geçen penaltı Dün oynanan Göztepe-Kayserispor maçında sahalarda ender görülen bir durum yaşandı. İzmir ekibi adına penaltı kullanan Serdar Gürler, topa iki ayağıyla da dokununca, gol kurallar gereği iptal edildi.

7 Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın penaltısı verilmedi Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesinde ceza sahası içinde yerde kalan Belhanda hakeme uzun süre itiraz etmişti. Rıdvan Dilmen, pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

8 Selçuk İnan eski günlerini aratıyor Eski günlerini aratan Selçuk İnan'ın düşüşü devam ediyor. Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu, beklentileri karşılayamadı.

9 Kulüp doktoru, Fatih Terim'i kızdırdı Fatih Terim, kulüp doktoru Yener İnce'nin "Feghouli'yi çıkar" demesi üzerine Cezayirli futbolcuyu oyundan aldı. Ancak daha sonra yıldız oyuncunun sakat olmadığı ortaya çıktı.