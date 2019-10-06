Fenerbahçe'ye Dirar'dan kötü haber geldi

Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku yaşanıyor.
Sezon başından beri yaşadığı fıtık sıkıntısı nedeniyle iğnelerle sahaya çıkan Dirar, milli arada ameliyat olacak.
EN AZ 4 HAFTA YOK
Sağlık ekibi ve teknik heyetin aldığı bu kararla ağrılarından kurtulması beklenen Faslı futbolcunun bu nedenle sahalardan en az 4 hafta uzak kalması bekleniyor. Hasan Ali'nin yokluğunda sol bekte görev alan Dirar, özverisi ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini toplamıştı.
Öte yandan milli aradan sonra Moses ve Rodrigues de dönecek.