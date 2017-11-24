Fenerbahçe'ye Hollandalı kanat

Şampiyonluk yarışında yeniden umutlanan Fenerbahçe, devre arasına kadar maçlarını kazanmayı, ara transfer döneminde de kadroya yapacağı 1-2 takviye ile daha iddialı duruma gelmeyi planlıyor.

Fenerbahçe, bir süredir ilgilendiği ve almak istediği Hollandalı kanat oyuncusu Luciano Narsingh'i transfer etmeye yakın.

İLK OLARAK KENDİSİ KONUŞTU

Narsingh, Swanseali yöneticilere, "Burada istediğim kadar forma şansı bulamıyorum. Fenerbahçe'nin beni istemesi bir şans. Uygun görürseniz ben gitmeye hazırım" dedi.

RESMİ TEKLİF BEKLİYORLAR

İngiliz yöneticilerin Narsing'in bu isteğine sıcak baktıklarını kendisine yardımcı olabileceklerini söyledikleri bildirildi. Swansea yönetiminin Fenerbahçe'den resmi teklifi bekledikleri, bunun ardından bir açıklama yapacakları da gelen haberler arasında.

FENERBAHÇE OPSİYONU DA İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Narsingh için önümüzdeki günlerde yarım sezon kiralama teklifinde bulunacağı, satın alma opsiyonunu da ellerinde tutmak istedikleri gelen haberler arasında. İdari menajer Hasan Çetinkaya'nın önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.