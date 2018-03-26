Fenerbahçe'ye Janssen'den iyi haber

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Fatih Terim, Feghouli'yle özel ilgileniyor

Fatih Terim, milli arada özellikle Feghouli ile yakından ilgileniyor. Tecrübeli teknik adam "Sen bu takımın lider oyuncularından birisin. Kaliteni göster" sözleriyle Cezayirli yıldızı motive ediyor.