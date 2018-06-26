Fenerbahçe kaleye Begovic'i alıyor

KRALSPOR / DIŞ HABER

Fenerbahçe'de sportif direktör Comolli'nin önderliğinde transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni teknik direktör Cocu'nun gelişiyle birçok isimle yollar ayrılacak. Tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in ise geleceği belirsiz.

ASMİR BEGOVİC TRANSFER EDİLECEK

Sarı-lacivertli takım Volkan'ı takımda tutsa bile kaleci transferi yapacak. Kiralık Kameni'nin takımdan ayrılmasıyla bu bölgede eksik kalacak olan Fenerbahçe, İngiliz basınının iddiasına göre Asmir Begovic'i alacak.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine Bournemouth forması giyen Bosnalı kaleci Asmir Begovic Fenerbahçe'ye geliyor. Geçen yıl Chelsea'den transfer olan Begovic, 38 maçta da forma giydi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yanı sıra gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Napoli'nin de Begovic'e ilgisi olduğu ifade edildi.