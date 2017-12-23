Fenerbahçe'ye Kalinic'ten kötü haber

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Dursun Özbek, Terim sorusuna yine cevap vermedi

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Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Hakan Balta ve De Jong'u takıma çağırırken, Carole'ün de Sevilla'dan dönmesini istedi.

Devre arasında ilk transferi Vida'yı alarak yapan Beşiktaş, Anderlecht'ten Nicolae Stanciu'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ın hedefinde Rumen orta saha var

Beşiktaş'ın İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, "Come to Beşiktaş"ın nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Israel Cycling Academy takımına transfer olan Milli bisikletçi Ahmet Örken, Trump'ın Kudüs kararı sonrası İsrail takımından ayrıldı.

Belçika basını, Everton'dan ayrılacak olan Mirallas'ın Galatasaray'a transfer olacağını yazdı.

Paris Saint-Germain, Lazio'da forma giyen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic için 170 milyon euro teklif edecek.

PSG'den Milinkovic-Savic için 170 milyon euro

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım'a talip oldu.

Hasan Ali Kaldırım'a Premier Lig'den talip var

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşıyor.

1 Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor Futboluyla Avrupa'yı sallayan Beşiktaş, transfer dönemine kısa bir süre kala elini cebine atmadan bir transfere daha imza attı.

2 Fatih Terim'in takıma çağırdığı 3 futbolcu Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Hakan Balta ve De Jong'u takıma çağırırken, Carole'ün de Sevilla'dan dönmesini istedi.

3 Beşiktaş, Sivasspor'a yenildi Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

4 Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi Beşiktaş, 28 yaşındaki Hırvat stoper Domagoj Vida'ya siyah beyazlı formayı giydirdi.

5 PSG'den Milinkovic-Savic için 170 milyon euro Paris Saint-Germain, Lazio'da forma giyen orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic için 170 milyon euro teklif edecek.

6 Candaş Tolga Işık Come to Beşiktaş'ın hikayesini anlattı Beşiktaş'ın İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, "Come to Beşiktaş"ın nasıl ortaya çıktığını anlattı.

7 Beşiktaş'ın hedefinde Rumen orta saha var Devre arasında ilk transferi Vida'yı alarak yapan Beşiktaş, Anderlecht'ten Nicolae Stanciu'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

8 Fenerbahçe kafilesi Ali Koç tezahüratlarıyla karşılandı Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçı için Konya'ya giden Fenerbahçe kafilesi, meşalelerle karşılandı.

9 Volkan Demirel: Devre arasına huzurlu girelim Fenerbahçeli Volkan Demirel, Konyaspor'u yenerek devre arasına moralli girmek istediklerini söyledi.