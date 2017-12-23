Fenerbahçe'ye Kalinic'ten kötü haber

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden Maccabi Fox maçında sakatlanan Nikola Kalinic hakkında bir açıklama yayınladı.
4-5 HAFTA PARKEDEN UZAK KALACAK
Sarı-Lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı:
"21 Aralık Perşembe günü oynanan Maccabi Fox - Fenerbahçe Doğuş maçında sakatlanan oyuncumuz Nikola Kalinic’in detaylı sağlık taramaları tamamlanmıştır.
Sporcumuzun sol ayak bileğinde şiddetli burkulma sonucunda bağ yaralanmaları ve yaygın iç kanama tespit edilmiştir.
Kalinic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmış olup, sporcumuzun sahalara dönüş süresinin 4-5 hafta arasında olması öngörülmektedir."