Fenerbahçe'ye kurşun geçirmez otobüs

4 Nisan 2015 tarihinde Rizespor deplasmanı dönüşü, Rize-Trabzon karayolunda Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlanmış, sarı-lacivertli ekip büyük bir facianın eşiğinden dönmüştü. Bu acı olayın 3. yıl dönümünde Fenerbahçe yeni takım otobüsünü teslim aldı.

OLAYIN 3. YIL DÖNÜMÜNDE KURŞUN GEÇİRMEZ OTOBÜS

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü Almanya'da özel olarak üretildi ve birçok özellikle donatıldı. En dikkat çeken detay ise otobüsün kurşun geçirmez olması.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan otobüsün tanıtımında şu ifadeleri kullanıldı;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Profesyonel Futbol A Takımımız için, tüm güvenlik ve konfor ihtiyaçları son teknoloji yardımıyla karşılanmış, özel bir takım otobüsü üretimini gerçekleştirdi. İçerisindeki ses sistemi, koltuk düzeni, camlarının dayanıklılığı, özel sürücü kabini, radar sistemi gibi birçok son teknoloji özelliğiyle, sektörün en üst segmentinde yer alan yeni otobüsümüzün teslim töreni, Samandıra Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde gerçekleştirildi"