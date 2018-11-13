Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'den iyi haber

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Milli maç arasının ardından oynanacak dev karşılaşma öncesi sarı-lacivertli takıma sakatlardan iyi haber geldi.
Milli arada tedavi edilecek olan Şener, Alper ve Mehmet Ekici'nin kritik karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor.
MEHMET DÖNÜYOR
Saha çalışmalarına başlayan Mehmet Ekici'nin Trabzonspor maçında oynaması bekleniyor.
Geçen sezon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımda sakatlık belasından bir türlü kurtulamadı.
2 yıldır üst üste maç oynayamayan Ekici, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte istikrarlı bir şekilde forma giymeyi hedefliyor.
Ekici'nin Fenerbahçe'de yaşadığı bazı sakatlıklar:
*Sağ arka üst adalede yırtık
*Adale ağrısı
*Kas yırtığı
*Sol üst adalede ödem
*Sol arka adalede yırtık
*Sol bacağında yırtık