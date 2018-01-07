Fenerbahçe'ye Meksikalı sol bek

Portekiz’in A Bola gazetesi, Sarı-Lacivertlilerin Porto’dan Miguel Layun’u transfer edeceğini yazdı. Transferde istekli bir diğer takım olarak ise Premier Lig ekiplerinden Everton gösterildi.

LAYUN OYNAMAK İÇİN AYRILMAK İSTİYOR

Gazetedeki habere göre, Meksikalı oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Layun'un Porto’dan ayrılmak için gerekirse Porto Başkanı Pinto da Costa ile görüşecek. Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Telles'ten formayı alamayan Layun, yedek kalmak istemediği için düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın Hasan Ali ve İsmail Köybaşı'ndan memnun olmamasından dolayı Fenerbahçe'nin önceliği sol bek transferi. Kocaman, Meksikalı Layun'un transfer edilmesini istedi.

Ancak Fenerbahçe’nin yabancı kontenjanının dolu olması şu anda herhangi bir yabancı futbolcu transferini engelliyor. Sarı lacivertlilerin transfer yapabilmek için Robin van Persie haricinde bir yabancı futbolcuyu daha takımdan göndermesi gerekiyor.