Fenerbahçe'ye Perulu sol bek

Comolli'nin, "2-3 transfer yapacağız" açıklamasından sonra yeni isimler tek tek kadroya katılmaya başladı. Sarı-lacivertliler kaleci ve orta saha bölgesinden sonra sol beki de bitiriyor.

FİORENTİNA'DA ŞANS BULAMIYOR

Dün kaleci Harun'la anlaşan, orta saha için Brezilya'dan Jailson'u bitiren Fenerbaçe'nin yeni sol beki ise Maxi Olivera olacak.

Peru'da yayın yapan Libero, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki Uruguaylı sol bek için kulübü Fiorentina ile pazarlıklarla önemli mesafe kat ettiğini bildirdi. Libero'nun verdiği haberin detaylarında Fenerbahçe'nin oyuncunun menajeriyle İstanbul'da görüşmelere başladığı ifade edildi.

Perulu ismin 2021 yılına kadar Fiorentina ile sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta forma şansı bulan Olivera Fiorentina'dan ayrılmak istiyor.