Fenerbahçe'ye Rodriguez'den kötü haber

Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Fenerbahçe’de, Ricardo Rodriguez konusunda bazı gelişmeler dikkat çekiyor.

Fransa’da yayın yapan Eurosport’ta yer alan haberde, Rodriguez’in taliplerinin arttığı belirtildi.

PSV DE DEVREYE GİRDİ

Buna göre, Milan’dan ayrılacak oyuncu için Hollanda’nın PSV takımı ciddi olarak devreye girdi.

PSV’nin, resmi temaslara da başladığı bildirildi. Haberin detayında, Fenerbahçe’nin de İsviçreli sol beki çok istediği, ancak UEFA’nın Finansal Fair Play kurallarının sıkıntı çıkardığı aktarıldı.

Fenerbahçe’nin şu anda beklemek zorunda kaldığı ve transferde Finansal Fair Play’den gelecek duruma göre hareket edeceği kaydedildi.