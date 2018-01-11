Fenerbahçe'ye RvP müjdesi

Aylardır van Persie ve ekibiyle görüşme içinde olduklarını söyleyen Geel, Hollanda'da katıldığı RTV Rijnmond kanalında, "Görüşmelerin sonucunun olumlu olup olmayacağını göreceğiz. van Persie gibi büyük bir futbolcuya kapımız her zaman açıktır" ifadelerini kullandı.





Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve ekibinin de Robin van Persie için gerekli açıklamayı yaptığını dile getiren Geel, "Geçen yıl sezon başlamadan olduğu gibi şimdi de ekiptekilerle görüştük ve herkes aynı fikirde." şeklinde konuştu.

