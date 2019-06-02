Fenerbahçe'ye Sırp orta saha

KRALSPOR / DIŞ HABER

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin orta sahaya Portekiz'den transfer yapacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ 3.5 MİLYON EURO

Portekiz basınından Ojogo'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli ekip Sırp orta saha oyuncusu için Benfica'yla anlaşmaya yakın. 30 yaşındaki deneyimli oyuncu için pazarlıklar son aşamaya geldi.

Haberin detaylarında, 2014 yılında Olympiakos'tan Benfica'nın yolunu tutan Fejsa için Ali Koç'un Portekiz'e giderek bizzat transfer görüşmelerinde yer aldığı belirtildi.

Benfica'da 6 sezon oynayan ve 5 şampiyonluk yaşayan Sırp isim için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Benfica'nın ise 4.5 milyon euro istediği ancak iki kulübün orta noktada buluşacağı öğrenildi. Fenerbahçe, oyuncuya ise 3 yıllık kontrat önerdi.

Ljubomir Fejsa, Benfica'da bu sezon 33 maçta forma giydi.