Fenerbahçe Kasami'nin peşinde

Orta sahadaki solak ve yaratıcı oyuncu eksikliğine çare olacak isim İsviçre'den geliyor. Daha önce İsviçre ekibi Zurich'ten Frey'i kadrosuna katan Fenerbahçe yine aynı ülkeye yöneldi.

Bu sezon Sion'da çıktığı 20 maçta 8 gol, 3 asistle oynayan Kasami, sarı-lacivertli kulübün ilgisini çekti. 26 yaşındaki solak orta saha oyuncusunun geçmişinde Olympiakos, Palermo, Fulham, Nottingham Forest, gibi takımlar var. Kasami, İsviçre Milli Takımı'nda da 12 maçta 2 gol kaydetti.

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SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR

Avrupa takımlarının da radarında olan Kasami için Sion'un belirlediği bonservis 4 milyon euro. F.Bahçe, bunun 2 milyon euroya çekmek istiyor. Oyuncunun mevcut mukavelesi de 2020'de sona eriyor.

Ayrıca Sion'un da oyuncusunun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma çabası var. Ancak Kasami'nin tercihinin F.Bahçe'den yana olabileceği belirtiliyor. Emre Belözoğlu'ndan sonra yaşanan solak orta saha eksikligini Pajtim Kasami'yle giderilecek. Kasami etkili şutlarıyla dikkat çekiyor.