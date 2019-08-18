Fenerbahçe'ye Uruguaylı sol bek

Süper Lig'de heyecan başlarken takımlar transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Milan'ın Uruguaylı futbolcusu Diego Laxalt'ı kadrosuna katmaya yakın.





KOLAROV OLMADI LAXALT GELECEK

Sarı-lacivertli taraftarların aylardır beklediği Kolarov'da mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine 2 hafta kala Laxalt'ı gündemine aldı.

İtalyan ekibinin kadrosunda düşünmediği 26 yaşındaki sol bekle anlaşan Kanarya, Milan'dan gelecek olumlu haberi bekliyor.

Geçtiğimiz sezon Genoa'dan 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Laxalt, 20 maçta Milan forması giyerken toplamda 639 dakika sahada kaldı.

İtalyan devinde ilk 11 oynama şansı bulamayan oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Sarı-lacivertliler Uruguaylı ismi kiralık olarak transfer edecek.

Öte yandan Roma'dan yeni bir teklif alan Kolarov'un takımında kalacağı öğrenildi.