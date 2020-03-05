Fenerbahçe'yi antrenmanda Emre ve Volkan çalıştırdı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın Galatasaray ile anılmasına ilişkin, bu tür söylentilerin karşılaşma öncesi çıkmasını doğru bulmadığını söyledi.

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Gençler basketbol maçında antrenör, oyuncusuna saldırdı

Sortie ile Çatalca Muratbey takımları arasında oynanan maçta, Sortie antrenörü Özlem B., herkesin gözü önünde oyuncusuna saldırdı. Kadın antrenör, daha sonra da maçın hakemine çöp kovası fırlattı.