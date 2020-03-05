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Fenerbahçe'yi antrenmanda Emre ve Volkan çalıştırdı

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürürken kaptan Emre Belözoğlu, yardımcı antrenör Volkan Demirel'le birlikte antrenmanı yönetti.

| Haber Merkezi
Fenerbahçe'yi antrenmanda Emre ve Volkan çalıştırdı
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Fenerbahçe, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

EMRE VE VOLKAN ANTRENMANA TAKIMIN BAŞINDA ÇIKTI 

Ersun Yanal’la yolların ayrılmasının ardından, idmanda takımın başına aktif futbolcu Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel çıktı.

İkili, takımı haftasonu oynanacak Denizlispor maçına hazırlıyor.

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda Emre Belözoğlu, oyuncuları sık sık uyardı. 

Emre Belözoğlu'nun ayağında krampon yerine spor ayakkabı olması da dikkat çekti.

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