Fenerbahçe'yi bekleyen UEFA lisansı tehlikesi

Fenerbahçe'de yeni teknik direktöre hem maaş hem bütçe hem de uzun vadeli proje sunmak zorunda olan yönetim, nasıl para kaynağı yaratacağını da planlamaya çalışıyor.

Sarı-lacivertlilerde, Denizlispor maçıyla beraber adeta moraller dibi gördü. Son 2 yılda sportif anlamda istenen seviyeden uzak kalan sarı-lacivertliler, tarihi başarısızlıklar yaşadı.

Ancak Fenerbahçe’yi, şimdi daha zor günler bekliyor. 2 yıldır küme düşme potasına kadar inen, ilk 5 sıradan kopma noktasına gelen ve istikrarsız bir sürece giren sarı-lacivertli yönetim, stresli günlerden geçiyor.

Başkan Ali Koç ve yönetiminin önünde, kabarık bir ‘yapılacaklar’ listesi bulunuyor. Her şeyden evvel ilk konu ekonomik durumlar. Maddi açıdan çok zor bir süreç geçiren kulüp, teknik direktör konusunda kara kara düşünüyor.

YÖNETİM, PARA KAYNAĞI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR

Yeni bir isme hem maaş hem bütçe hem de uzun vadeli proje sunmak zorunda olan yönetim, nasıl para kaynağı yaratacağını planlamaya çalışıyor.

Şu anda ligde Avrupa kupalarına katılma potasında olan ve kupayı da kazanarak Avrupa Ligi’ne doğrudan gitme ihtimali bulunan Fenerbahçe, esas olarak 31 Mart gününe kadar ekonomik hamlelerini yapmak durumunda.

Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılabilmek adına bu ayın son gününe kadar doğru hazırlığı yapıp, UEFA lisansı alabilmek için TFF’nin nihai kararı beklenecek.