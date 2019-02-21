Fenerbahçe'yi Rusya'da soğuk bir hava bekliyor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

İlk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, turu geçecek skoru almak için Rusya deplasmanına çıkacak.

ŞÜKRAN'IN ZOR ANLARI

Bu akşam saat 20.55'te başlayacak olan mücadele öncesi son gelişmeleri aktaran beIN Sports spikeri Şükran Albayrak, zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde -15 derecede kamera karşısına geçen Şükran'ın zar zor konuştuğu görüldü. Maç saatinde havanın -10 derece olması bekleniyor.

Soğuk havada haber sunan Şükran'ın zor anları - İZLE



STADIN ÇATISI KAPANABİLİYOR

Öte yandan Zenit'in maçlarını oynadığı Yeni Zenit Stadyumu'nun çatısı açılır-kapanır sisteme sahip. Ayrıca statta sıcaklığı artı 16 dereceye kadar sabitleyen teknoloji de var.

Ancak Rusların bunu bir taktik olarak kullanıp stadın çatısını kapatmayabileceği iddia ediliyor.