F.Bahçelilerden derbi öncesi koreografi hazırlığı

Türk Telekom Stadı'nda sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray taraftarı Rocky Balboalı koreografi yapmıştı. Cumartesi günkü derbide sarı-lacivertlilerin buna misilleme hazırlığında olduğu ifade edildi.

Şampiyonluğun kaderini belirleyecek derbiye Fenerbahçe taraftarının ilgisi büyük. Dün genel satışa çıkan biletler tükenme noktasına geldi. Kadıköy’de bu sezonun rekoru, 44 bin 718 seyirciyle 6. haftadaki Beşiktaş derbisindeydi. Cumartesi günkü Galatasaray maçında rekorun kırılması bekleniyor.

ROCKYLİ KOREOGRAFİYE GÖNDERME

Sarı-Lacivertli taraftarlar, bu özel maç için koreografi de hazırlıyor. Sezonun ilk yarısında Aslantepe'de oynanan ve golsüz sona eren mücadelede Galatasaray taraftarları, Rocky Balboa figürlü, "Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor. Ayağa kalk" ifadelerinin yer aldığı bir koreografiye imza atmıştı. Sarı-lacivertlilerin cumartesi günkü dev mücadele için özel bir tribün şov hazırladıkları öğrenildi.

Fenerbahçe cephesinin, Rockyli koreografiye misilleme yapacağı belirtilirken, taraftar gruplarının derbi koreografisini sır gibi sakladıkları kaydedildi.