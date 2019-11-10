Fener’in Yunan basketçisi Atatürk pankartını tutmadı

Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Mesut Özil ve Sead Kolasinac’ın bulunduğu aracı soymaya çalışan iki saldırgandan biri olan Ashley Smith, cezaevinde dayak yedi.

Braga maçı öncesi viral enfeksiyon üzerinde gelişen süper enfeksiyona bağlı atipik pnömoni (zatürre) olan Abdullah Avcı, Portekiz'e gidememişti. Avcı, bu akşam takımının başında olacak.

Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Miha Zajc ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Sloven futbolcunun devre arasında satılmasını istedi.

Feghouli bu sezon ilk kez klasını konuşturdu

Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını Enes Ünal'dan alan Emre Demir, Fransız ve İspanyol basınının dikkatini çekti.

Galatasaray sağlık heyetinin Andone'yle ilgili verdiği raporu paylaşan Romanya Futbol Federasyonu, oyuncunun sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olduğunu açıkladı.

Samsunspor ile Hacettepe arasında oynanan maç, dakikalar 09.05'i gösterdiğinde hakem tarafından durduruldu. Futbolcular ve tribündeki taraftarlar, ayağa kalkarak Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

1 Messi bir maçta iki frikik golü attı Barcelona, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin hat-trick yaptığı maçta Celta Vigo'yu 4-1 mağlup etti.

2 Mesut'a saldıran Ashley Smith'i cezaevinde dövdüler Mesut Özil ve Sead Kolasinac’ın bulunduğu aracı soymaya çalışan iki saldırgandan biri olan Ashley Smith, cezaevinde dayak yedi.

3 Çağlarlı Leicester, Mesutlu Arsenal'i devirdi İngiltere Premier Lig'de Leicester City, sahasında Arsenal'i 2-0 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

4 Sumudica, muhabirlerin salondan ayrılmasına bozuldu Fatih Terim'in ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Sumudica, gazetecilerin salondan ayrıldığını görünce "Nereye gidiyorsunuz? Ben konuşacağım" diyerek isyan etti.

5 Ersun Yanal, Zajc'ın biletini kesti Fenerbahçe'de bu sezon forma şansı bulamayan Miha Zajc ile yollar ayrılıyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Sloven futbolcunun devre arasında satılmasını istedi.

6 Feghouli bu sezon ilk kez klasını konuşturdu İlk 10 haftadaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Feghouli, Gaziantep maçında güzel oyununu golle süsledi.

7 4 büyükler 10 Kasım'da Atatürk'ü andı 4 büyükler, Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünü unutmadı. Anma mesajı yayınlayan Beşiktaş ve F.Bahçe, hangi takımlı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

8 Samsunspor-Hacettepe maçında saygı duruşu yapıldı Samsunspor ile Hacettepe arasında oynanan maç, dakikalar 09.05'i gösterdiğinde hakem tarafından durduruldu. Futbolcular ve tribündeki taraftarlar, ayağa kalkarak Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

9 Emre Demir Avrupa basınında Gençlerbirliği ağlarını havalandırarak Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu unvanını Enes Ünal'dan alan Emre Demir, Fransız ve İspanyol basınının dikkatini çekti.