Fenerrbahçe-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

1 Başakşehir'in galibiyet paylaşımı Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 3-0 yenerek grupta liderliğe yükselen Başakşehir, maç sonu Arda Turan'ın asker selamı verdiği fotoğrafı paylaştı.

2 Beşiktaş ülke puanına katkı yapamadı Avrupa'daki temsilcilerimiz, bu sezon adeta dökülüyor. Takımlarımız Başakşehir dışında varlık gösteremezken, Beşiktaş ise sıfır çekti.

3 UEFA ülkeler sıralamasında son durum Süper Lig şampiyonunun, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması için Devler Ligi'ni kazanan takımın, kendi liginde ilk 4'e girmesi gerekiyor.

4 Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Başakşehir, J Grubu'nda Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 mağlup etti ve grupta iddiasını sürdürdü.

5 Trabzonspor Avrupa defterini kapattı Temsilcimiz Trabzonspor, Krasnodar’a 3-1 yenilerek Avrupa Ligi’ne veda etti.

6 Beşiktaş da Avrupa'dan elendi UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Braga'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, gruptan çıkma şansını kaybetti.

7 Sergen Yalçın 4 maç ceza aldı PFDK, Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın'a, 4 maç müsabakalardan men cezası verdi.

8 Galatasaray yenilenme çalışması yaptı Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e farklı yenilen Galatasaray'da, Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi rejenerasyon çalışması yapıldı.

9 Mehmet Demirkol: Takımın patronu kimse sorumlu odur Devler Ligi'nde sarı-kırmızılıların Real Madrid'e 6-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Mehmet Demirkol, "Galatasaray, etrafında olup bitenlerle bir bağ kuramayan, duyarsız, duygusuz bir takım" dedi.