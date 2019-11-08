Fenerrbahçe-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında, Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, ligde üst üste aldığı Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta İstikbal Mobilya Kayserispor'a mağlup olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolga, Moses, Rodrigues, Muriç.
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koita, Yusuf, Mustafa