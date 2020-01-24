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Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanında

Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

| DHA
Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanında
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Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Zabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu.

Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanında - VİDEO

Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Zabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı.

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