Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Zabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu.
Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanında - VİDEO
Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Zabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı.