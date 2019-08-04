Ensonhaber.com'a dön

Ferdi Fenerbahçe'de kalacak

Kiralık olarak gönderilmesi gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu, Real Madrid maçında gösterdiği performansla takımda kalmayı başardı.

Yorum Yap

Ferdi Fenerbahçe'de kalacak

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Real Madrid maçında gösterdiği performansla göz doldurdu ve teknik heyetin kendisi için fikrini değiştirdi.

Genç futbolcu hakkında bu karşılaşma sonrası yapılan olumlu eleştiriler, kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan yıldız adayının takımda kalmasını sağladı.

Şimdi gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilecek.

Yönetim, Napoli'ye giden Elmas örneğinde olduğu gibi Ferdi'nin de şans bulup, dünya transfer piyasasında gündeme gelmesini hedefliyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM