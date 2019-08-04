Ferdi Fenerbahçe'de kalacak

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Real Madrid maçında gösterdiği performansla göz doldurdu ve teknik heyetin kendisi için fikrini değiştirdi.

Genç futbolcu hakkında bu karşılaşma sonrası yapılan olumlu eleştiriler, kiralık olarak gönderilmesi gündemde olan yıldız adayının takımda kalmasını sağladı.

Şimdi gözler teknik direktör Ersun Yanal'a çevrilecek.

Yönetim, Napoli'ye giden Elmas örneğinde olduğu gibi Ferdi'nin de şans bulup, dünya transfer piyasasında gündeme gelmesini hedefliyor.