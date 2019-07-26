Ferdi, Fenerbahçe'yle ilgili paylaşımlarını sildi

Ali Koç başkanlığında yeniden yapılanmaya giden, Berke Özer, Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu gibi genç isimleri alarak geleceğe yatırım yapan sarı-lacivertlilerin, bu planı şimdilik başarısız olmuş gibi görünüyor.

OYNATILMADIĞI İÇİN TEPKİ GÖSTERDİ

Berke Özer'i Westerlo'ya kiralayan, Barış Alıcı'yı ise kamp kadrosuna almayan Fenerbahçe'de bir diğer genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu ise oynatılmadığı için sosyal medyadan tepki gösterdi.

Geçen yaz Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımda hiç şans bulamadı. Hollanda Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de bugüne kadar umduğunu bulamadı.

Kamp kadrosunda yer almasına rağmen hazırlık maçlarında bile Ersun Yanal'dan çok az şans bulan Ferdi, tepkisini Instagram'dan gösterdi. Son yıllarda oyuncuların kendilerini sosyal medyadan ifade etmesi alışık olduğumuz bir durum.

FENERBAHÇE PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Kulüp hesaplarını takibi bırakmak, forma giydiği takımla ilgili fotoğraflarını Instagram'dan silmek açık bir mesaj olarak görülüyor. Ferdi de aynı tepkiyi göstererek Fenerbahçe'yle ilgili fotoğraflarını sildi. Oyuncunun profilinde "Fenerbahçe oyuncusu" ibaresi ise kaldı.

Ferdi Kadıoğlu, hazırlık dönemde oynanan Bursaspor maçında 44 dakika, Wolfsburg maçında ise 20 dakika şans buldu.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, Ferdi Kadıoğlu'na destek mesajları gönderdi.