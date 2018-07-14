Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, genç oyuncu transferlerine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde Altınordu'dan 18 yaşındaki Berke Özer ve 21'lik Barış Alıcı'yı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, dün İstanbul'a getirdiği Ferdi'yle de sözleşme imzaladı.

COCU: POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCU

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, NEC Nijmegen forması giyen, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu’nu kadrosuna katmıştır. Ferdi Kadıoğlu’na Fenerbahçe Ailesi’ne hoşgeldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz"

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Ferdi hakkında resmi siteye konuşan Phillip Cocu ise, genç futbolcuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum."





10 NUMARA POZİSYONUNDA OYNUYOR

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, NEC Nijmegen'de 10 numara pozisyonunda görev alıyor. Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Ferdi, geçtiğimiz sezon oynadığı 39 karşılaşmada 8 gol 13 asistlik performans göstermişti.



